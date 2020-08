YouTube censure à tout-va, mais en revanche tolère sans problème des publicités dans lesquelles on vient m’expliquer que si je donne 20 dollars à la Mosquée, je peux éviter des accidents de voiture (sans rire).

Ça, c’est pas « fake new » ou contenu dangereux, non bien sûr. pic.twitter.com/xEhZgbBrUC

— Julien Rochedy (@JRochedy) August 8, 2020