Mise en place du pass sanitaire : « On est en train de nous flinguer notre saison estivale » (VIDÉO)

Déjà en vigueur depuis le 21 juillet dans les lieux de loisirs et de culture accueillant au moins 50 personnes, le pass sanitaire est désormais réclamé à l’entrée des bars, restaurants, hôpitaux et transports interrégionaux. Christophe Chirat, restaurateur et représentant du collectif Les pendus, revient sur cette mesure :

Source : RT France