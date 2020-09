“Nabil, arrête !” : À Reims une jeune fille tabassée et insultée de “pétasse” par un immigré arabo-musulman (VIDÉO)

“Nabil, arrête !” : À Reims une jeune fille tabassée et insultée de “pétasse” par un immigré arabo-musulman (VIDÉO)

Dans le quartier de la Croix du Sud à Reims, un jeune garçon injurie et se met à tabasser une jeune fille. Sur Twitter, on parle d’un reglement de compte entre deux jeunes filles. L’agresseur n’en serait pas à sa première victime féminine et la victime aurait été hospitalisée :