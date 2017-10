Dimanche, Angela Merkel a accepté de plafonner le nombre de “réfugiés” (comme on dit en novlangue pour “immigrés”) acceptés tous les ans en Allemagne. Un très léger virage à droite qui vise à résoudre le conflit opposant la CSU (présente en Bavière, plus conservatrice) et la CDU et ainsi permettre la formation d’un gouvernement de coalition :