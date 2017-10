C’est le fantasme des scénaristes d’Hollywood : une attaque biologique de grande ampleur. L’anthrax, les virus de la variole ou Ebola, transformés en arme de destruction. Mais la réalité est bien plus complexe et la technique loin d’être à la portée de tous. Quels sont les risques réels et comment les États se préparent-ils face à cette menace ?