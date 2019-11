Paris-Rodez : le train de nuit plus lent aujourd’hui… qu’en 1956 ! (VIDEO)

Faut-il y voir le symbole des sous-investissements qu’on reproche parfois à l’Etat et à la SNCF ? C’est l’histoire d’un train qui relie Paris et Rodez, l’une des deux dernières lignes à fonctionner la nuit. Un vaste chantier de rénovation est en cours, mais en attendant, si vous faites le voyage, vous mettrez plus de temps aujourd’hui… qu’en 1956 !