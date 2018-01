Le conseil génial de Christophe Barbier pour sauver le Parti socialiste : plus de femmes et de jeunes

Alors que Stéphane Le Foll puis Olivier Faure se sont portés candidats à la présidence du Parti socialiste, comme Luc Carvounas et Emmanuel Maurel plus tôt, Christophe Barbier, éditorialiste politique à BFMTV a estimé que ce n’était “pas trop parce qu’il en manque des candidats. Il manque surtout des candidates. On voudrait voir des femmes, on voudrait voir des jeunes”, a poursuivi l’homme à l’écharpe rouge. On voudrait surtout voir moins de socialistes au PS, oui !