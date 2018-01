Quinze ans après la disparition de sa fille, Éric Mouzin porte plainte contre l’État

L’État jamais là quand il faut et toujours quand il ne faut pas. Quinze ans exactement depuis la disparition de sa fille et toujours autant de questions. Le père d’Estelle Mouzin n’en peut plus et a décidé d’attaquer l’État pour faute lourde. Eric Mouzin estime que les recherches de sa fille ont été abandonnées. “Les juges n’ont pas les moyens parce qu’ils sont en sous-effectif, parce qu’ils sont débordés, les policiers sont appelés à d’autres tâches (…) Ce n’est pas mon problème”, déplore le père d’Estelle Mouzin. Après quinze ans d’impasses et de fausses piste, Eric Mouzin n’abandonne pas. Désormais, les proches d’Estelle Mouzin en appellent aux familles des autres enfants disparus pour qu’ils engagent la même démarche, afin de faire bouger les lignes :