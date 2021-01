La chasse aux anciens collaborateurs de Donald Trump est ouverte !

Désormais, toutes les entreprises qui emploierait des ex-conseillers du président américain ne sont plus publiées dans le magazine. « Que ce soit clair pour les entreprises : embauchez un de ces fabulistes cités plus haut et Forbes considérera que tout ce que votre entreprise relaiera est un mensonge. Nous allons scruter, vérifier et revérifier, investiguer avec le même scepticisme que lorsque nous lisons un tweet de Trump », déclare Randall Lane. Et de continuer sur un ton menaçant : « Vous voulez vous assurer que le plus puissant magazine économique du monde vous considère comme une potentielle source de désinformation ? Embauchez ces personnes ».