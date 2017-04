La place de marché décentralisée OpenBazaar change le commerce mondial

La naissance de la première place de marché mondiale entièrement décentralisée a constitué une évolution majeure dans le commerce mondial. Les utilisateurs d’OpenBazaar(https://openbazaar.org) peuvent accéder au réseau d’e-commerce le plus sûr, le moins intrusif et le plus libre au monde puisqu’il fonctionne sans autorité centrale.

A la différence des places de marchés géantes, telles qu’Alibaba, Amazon ou eBay, ce nouveau modèle de commerce par internet n’est contrôlé par aucune entreprise ou organisation. OpenBazaar est une place de marché entièrement entre particuliers. Les acheteurs et les vendeurs conviennent entre eux de la transaction, où qu’ils soient dans le monde. Parce qu’il n’y a pas d’intermédiaire, les utilisateurs ne payent pas de commission pour l’utilisation du réseau, et n’ont pas à signer de termes et conditions. OpenBazaar permet un commerce réellement ouvert à tous, sans autorité centrale pouvant en limiter l’accès, collecter des données ou s’opposer à des transactions.

OpenBazaar est un projet open-source piloté par l’entreprise OB1 (https://ob1.io), qui est soutenue financièrement par des fonds d’investissements. Union Square Ventures, Andreessen Horowitz, BlueYard et le business angel William Mougayar ont investi dans OB1 afin que l’entreprise construise et lance une place de marché entièrement décentralisée permettant à chacun d’acheter et de vendre tout type de produits et services à tout autre internaute, où qu’il soit à travers le monde et sans frais.

Le directeur d’OB1, Brian Hoffman, indique : « Commercer, par nature, est gratuit. Cette idée nous a incité à passer les deux dernières années à construire OpenBazaar. Désormais, toute personne à travers le monde ayant accès à une connexion internet peut utiliser Bitcoin et OpenBazaar pour échanger librement et gratuitement des biens et services. Nous constatons avec satisfaction l’utilisation qui est faite d’OpenBazaar et la confirmation des bénéfices d’un commerce gratuit, ouvert à tous et mondial.”

OB1 n’est qu’un groupe dans un écosystème d’entreprises qui se fondent sur le logiciel OpenBazaar pour offrir leurs propres services aux utilisateurs du réseau. Ces entreprises incluent le moteur de recherche DuoSearch, Entropy Market et Mubiz (https://mubiz.com), qui permet aux utilisateurs de chercher des produits sur le réseau OpenBazaar directement depuis leurs navigateurs internet.

Brad Burnham – Managing partner chez Union Square Ventures – déclare : « Le rayonnement et la diversité des utilisations d’OpenBazaar montrent le potentiel des applications décentralisées : une semaine seulement après sa publication, des acheteurs et des vendeurs de 129 pays avaient rejoint le réseau et avaient commencé à commercer entre eux librement et gratuitement. »

Depuis son lancement en avril 2016, l’application OpenBazaar a été téléchargée plus de 400 000 fois. Des milliers de nouveaux utilisateurs rejoignent chaque mois le réseau pour acheter et vendre en toute sécurité sur OpenBazaar. L’équipe d’OB1 a publié sa vision de l’avenir d’OpenBazaar, dont la version 2.0, à venir, du logiciel, dans cet article (en).

Vous pouvez rejoindre la communauté portant ce projet open-source via le Slack d’OpenBazaar ou suivre le projet sur Twitter, Reddit, GitHub ou le site officiel OpenBazaar.org.