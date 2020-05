Câbles sous-marins : la guerre invisible (Le Dessous des cartes)

Les quelques 400 câbles sous-­marins tissent un réseau invisible et pourtant crucial du monde contemporain. Longs de 1,3 millions de km, ils sont indispensables au bon fonctionnement d’Internet et abritent 99% de nos échanges intercontinentaux. “Le Dessous des Cartes” (Arte) retrace cette histoire méconnue. Car les câbles sont plus que jamais la convoitise des Etats, des services d’espionnage, et des géants d’Internet :