Commémoration de l’abolition de l’esclavage : l’occasion pour l’ayatollah Khamenei de s’en prendre aux Occidentaux et aux chrétiens (et d’oublier les Arabo-musulmans)

L'histoire de l'Europe et des Etats-Unis est marquée par la honte de l'#esclavage et celle de la colonisation.

Vos chercheurs et historiens se sentent profondément honteux d'effusions de sang et d'oppressions commises vis-à-vis des personnes de couleurs et des non chrétiens.

— Ayatollah Khamenei (@Khamenei_Fra) May 10, 2020