Diffusion : “Valeurs Actuelles” affiche la plus forte progression parmi les magazines au premier trimestre 2020

ACPM-ODJ a publié mercredi soir (6 mai 2020, ndlr) les données des Déclarations déposées trimestrielles (DDT) pour les magazines pour le 1er trimestre 2020. Sur 31 magazines mesurés, seuls 8 affichent une progression de leur Diffusion France payée (DFP) sur un an. La plus forte hausse est à mettre à l’actif de Valeurs Actuelles (+19,30%) devant M Le Magazine du Monde (+14,99%), Paris Match (+8,98%) et Grazia (+7,26%). Côté baisses, l’Express malgré sa nouvelle offre ambitieuse lancée le 16 janvier dernier, affiche le plus fort recul de DFP (-15,48%) devant Télé 2 Semaines (-12,70%), Gala (-11,88%) et Femme Actuelle (-11,15%).