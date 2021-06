LA DEMOCRATIE A LA FRANCAISE : UNE LOI VOTEE PAR 68 DEPUTES !

Une fois de plus on peut se demander si la France vit sous une vraie démocratie.

Ce mercredi, l’Assemblée Nationale n’avait rien de nationale pour voter une loi qui va engager les Français sous de nombreux aspects et pour de nombreuses années si Emmanuel Macron a le malheur d’être réélu. La définition de la démocratie selon Lincoln était le gouvernement du peuple par le peuple, pour le peuple. Raison pour laquelle les électeurs sont appelés à choisir des hommes et des femmes chargés de les représenter et de voter en lmeur nom les lois que la Justice fera appliquer.

Mais rien de tout cela. Une fois de plus, les députés avaient préféré rester à la maison, et la loi très importante sur la bioéthique a été votée à l’immense majorité de… 68 voix pour et 24 misérables voix contre. Soit 92 députés qui ont eu la qualité de se déplacer au cœur de Paris pour exprimer, non pas la volonté populaire, mais celle de leur propre conscience. Il y a de quoi aller réveiller vos députés. Mais hélas, nombreuses voire majoritaires sont les lois aussi mal votées.

Je relève quelques tweets : Celui de Marie Liers : « OÙ étaient tous les autres . les 485 absents PAYÉS pour quoi faire.. Ou encore celui de Dany Ramone« 92 votants sur 577 députés payés par le peuple pour bosser, c’est une gifle à la démocratie bien pire que celle reçue hier par Sa Majesté….

Après, il ne faut plus s’étonner de rien, la fracture entre les “élites” et le peuple est béante et ne cesse d… » Et d’autres encore : « ils sont la honte du pays », ou celui de P ascale Charret « Et bientôt, afin de respecter l’égalité homme femme, la GPA … destruction totale des racines familiales … ce monde part en c***** »

On peut supposer que la PMA sera votée dans les mêmes conditions. Et pendant ce temps, les médias ne s’intéressent qu’à une gifle jupitérienne d’un Président qui a ramené la condition présidentielle à pose avec deux hommes à moitié nus, Sans parler de sa pose en compagnie d’une troupe dégingandée.

Il y a des moments où nous aimerions bien nous révolter contre cette fausse démocratie. Heureusement que les réseaux sociaux absorbent une grosse partie de la colère.

Floris de Bonneville