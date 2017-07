Eric et Quentin, le duo d’humoristes de Yann Barthès, n’intéresse personne

ou presque :

“Rarement un film n’aura aussi bien porté son nom. Bad Buzz, réalisé par Stéphane Kazandjian et porté par Eric Metzger et Quentin Margot, les deux comiques du duo Éric et Quentin de TMC, est un immense échec commercial. Une semaine après sa sortie en salles, le 21 juin, le long métrage affichait un nombre d’entrées peu reluisant de 25.469 entrées dans 272 salles. Dès le premier jour de sa sortie, c’est un échec : il y avait une moyenne de 15 spectateurs par diffusion en salle.”