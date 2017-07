G20 : Donald Trump préfère poser à côté du Premier ministre indien Narendra Modi plutôt qu’Angela Merkel

Après avoir serré quelques mains, le président s’est dirigé vers le Premier ministre indien Narendra Modi et s’est tenu à ses côtés pour une photo de groupe. La vidéo est devenue la fierté du peuple indien qui n’est pas habitué à voir le Président de la première puissance mondiale, et particulièrement un homme à la personnalité aussi forte que Donald Trump, chercher la proximité de leur Premier ministre, et la préférer à celle de dirigeants de grandes puissances :