Royal : “Il y a des procédures. Trump ne peut pas sortir du jour au lendemain de l’accord de Paris”

On se croirait dans l’UE. “Il ne faut jamais perdre espoir et pour l’instant la sortie n’est que verbale” a estimé l’ancienne ministre de l’Environnement sur BFMTV en réaction à la volonté des États-Unis de ne pas appliquer l’accord sur le climat. “Dans l’accord de Paris, il y a des procédures. Donald Trump ne peut pas sortir du jour au lendemain de l’accord de Paris. Il y a un préavis de deux ans et ensuite un délai d’un an donc ce n’est que dans trois ans que cette sortie sera effective”, a expliqué Ségolène Royal :