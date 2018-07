C’est une arnaque de grande ampleur. Une enquête de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) montre que 10 millions de litres de rosé espagnol ont été vendus pour du vin français, en deux ans seulement. Alors que le rosé espagnol coûte 34 centimes le litre à produire, il est vendu au prix d’un rosé français, trois fois plus cher et avec une étiquette trompeuse :