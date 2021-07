Le cauchemar néo-féministe vu de Russie (Yannick Jaffré)

Les femmes seraient-elles désormais à l’Est, et les féministes à l’Ouest ? Avec son ouvrage “Paris-Moscou – Aller simple contre le féminisme”, Yannick Jaffré répond à cette question par un essai enlevé qui mêle anecdotes, analyses historiques, sociologiques, philosophiques et charges polémiques au sabre clair. Pour quelles raisons, la Russie reste-t-elle sourde aux injonctions néo-féministes tandis qu’à l’Ouest les femmes cèdent au mouvement puritain “#BalanceTonPorc” ? Comment des systèmes de lois comparables s’entrelacent-ils ici et là-bas à des mœurs diamétralement opposées ? Russophone et russophile, l’auteur traverse allègrement la frontière culturelle franco-russe et brosse avec ironie un portrait mordant, à Paris et Moscou, des deux ordres amoureux :

Source : TV Libertés