“Le féminisme idéologique répète le discours marxiste !” (Julien Rochedy)

Écrivain, entrepreneur mais aussi influenceur, Julien Rochedy avec “L’amour et la guerre” attaque frontalement, arguments scientifiques à l’appui, les féministes idéologiques qui nient la nature pour expliquer que les différences hommes et femmes viennent de la société, sont des produits culturels. En un mot, c’est la société qui impose les normes. A ceux qui professent que le véritable amour n’existe que dans l’égalité parfaite entre les deux sexes, Julien Rochedy rappelle que les prétentions égalitaristes féministes butent sur le fait que les êtres humains jouissent et continuent de jouir de leurs différences. De manière alerte, précise et littéraire, l’auteur démontre que les récits du féminisme idéologique ne sont que la répétition du discours marxiste à savoir que les femmes sont au féminisme ce que les ouvriers étaient au communisme : un matériel ou un prétexte. Le manuel contre le féminisme 2.0 est à lire absolument !

Source : TV Libertés