Le peuple français est entré en amnésie (Richard Millet)

Ames sensibles s”abstenir ! Richard Millet, écrivain majeur, revient avec un livre sombre en forme de coup de poing “Paris bas-ventre” ! L’essayiste n’y va pas par quatre chemins. Il décrit le caractère méconnaissable du peuple de Paris, du peuple qui vit en France : “J’ai fait partie d’un peuple qu’on appelait français et qui est à présent tout le contraire d’une nation”. Quitte à choquer, Richard Millet poursuit : “La nation des nés français est à présent sans mémoire. Les Français acceptent d’être remplacés de toutes les façons et forment un conglomérat liquide en lieu et place d’un peuple quasi liquidé”. Et même si l’auteur se place dans le camp des dissidents voués au bannissement, il ne cache rien de l’effondrement d’un pays soumis au multiculturalisme mondialisé, où la langue française est évacuée, et où la guerre civile a commencé ! Cruel et bien réel !

Source : TV Libertés