Corée du Nord, un plan pour survivre (DOCUMENTAIRE)

C’est l’un des plus petits pays du monde. À peine la taille d’un État américain. Vingt-cinq millions d’habitants. Une économie ridicule. Sur la liste des pays classés par PIB par habitant, la Corée du Nord est 195e, encadrée par la Guinée et le Burkina Faso.

Mais qui se soucie de la Guinée et du Burkina Faso ? La Corée du Nord, elle, occupe une place centrale dans la géopolitique de notre temps. Elle est en tête de l’agenda international des grandes puissances.

Bien sur, il y a la géographie pour expliquer ce phénomène. Le 38e parallèle qui divise la péninsule coréenne est la dernière frontière de la guerre froide. Le seul endroit où le bloc socialiste, désormais dirigé depuis Pékin, fait face à la

version américaine de l’occident. Tout autour de la DMZ, les soldats en arme s’observent depuis 1953, depuis la fin de la guerre de Corée, dans un cessez-le-feu sans fin.

Mais la géographie est loin de tout expliquer. Ce qui construit la situation coréenne, c’est d’abord la stratégie de sa famille régnante. Une stratégie scrupuleusement respectée par les trois générations de leaders.

À l’aide des plus grands experts de la Corée du Nord, notamment d’anciens cadres du régime de Pyongyang, nous allons comprendre quel est le plan de la Corée du Nord. Quel est son objectif, et comment il va tout faire pour l’atteindre.