Far West : les derniers cow-boys d’Amérique

Voyage dans le grand Ouest américain, terre de légendes. Mais que serait le Far West sans ses cow-boys? Ils sont les reliques d’un passé souvent fantasmé, mais constitutif de l’identité américaine. Et pourtant leur poids démographique ne cesse de décliner. Il y a cinquante ans, devenir cow-boy était encore un choix d’avenir, nous verrons que ce n’est plus le cas aujourd’hui. Mais avant, retour sur les dangers qui guettent les grands sequoias de Californie, une région touchée par la sécheresse due au réchauffement climatique :