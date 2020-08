LE MASQUE CETTE INUTILE FRONTIÈRE

MASQUE : NOUS SOMMES DEVENUS DES MOUTONS



Une fois de plus, ici, j’exprime ma colère. J’ai traversé la France et dans nos villes les plus isolées, je n’ai vu que des citoyens masqués. Masqués de honte, de peur, d’obéissance à un dérèglement gouvernemental. Et puis je regarde les chiffres, et je me dis que ce Gouvernement et en premier lieu, son Premier ministre sorti d’une boîte magique, et son ministre de la Santé qui ne sait plus ce qu’il doit penser, dire et décider, se moque de nous.



Il voudrait tester notre obédience à tout qu’il ne s’y prendrait pas autrement. Sur les plateaux de télévision, c’est du n’importe quoi, c’est la guerre des mondes masqués et non-masqués. Tel professeur, sûrement très intelligent, nous répète que le masque c’est l’arme absolue contre ce maudit coronavirus. «Ma conviction c’est qu’il y aura une deuxième vague. Ce que je ne sais pas c’est si elle sera forte ou pas», déclare le professeur Gilbert Deray, en direct sur #Punchline. Ce qu’il n’ose surtout pas dire c’est que cette seconde vague qui semble nous terrifier n’aura sans doute pas lieu.



Sur ce virus, nous avons entendu tout et son contraire depuis qu’Agnès Buzyn nous a affirmé qu’il n’était qu’une grippette. Les chiffres sont là pour contredire les partisans du tout sécuritaire, les hospitalisation se font de plus en plus rares. Et si des milliers de nouveaux cas sont déclarés depuis que les tests se multiplient, une infirme partie des cas positifs s’avèrent être plus qu’une grippe. Sans compter l’afflux des touristes qui, porteurs du Cvod ou pas, traversent allégrement nos frontières.



Alors oui, moi je ne supporte pas ce masque qui m’empêche de respirer, qui endommage la peau de celles qui, dans les restaurants, les boutiques etc.. doivent supporter cette horrible parure sauf à risquer une forte amende ou pire, le licenciement pour cause sanitaire.



Et quand je vois la manipulation que subit ce bout de tissu, je me dis que la plupart des masques ne servent strictement à rien. Un exemple au plus haut sommet de l’Etat : vous avez vu notre Président au Liban tenir son masque en boule dans sa main gauche, rendant son utilisation parfaitement inutile. Le site gouvernemental qui explique comment utiliser e ce masque n’a visiblement pas été vu par Emmanuel Macron, ni même par ces millions de Français qui ont le sentiment de se protéger et de protéger autrui de leurs miasmes. « Évitez de le toucher et de le déplacer, ne le mettez jamais en position d’attente sous le menton, ne le mettez pas dans votre poche ou votre sac, mais changez le ou lavez le. Et dernière recommandation de M. Véran, si vous êtes malade, ce masque n’est pas adapté ».



Et c ‘est vrai que votre masque chirurgical n’est pas adapté. Lisez bien l’avertissement écrit en toutes lettres sur les boîtes que vous achetez en pharmacie ou dans votre supérette : « Ce produit ne protège pas des contaminations virales ou infectieuses ». Et en effet, ces masques « made in China » sont, à l’origine, destinés aux chirurgiens et autre personnel médical, pour protéger leur entourage des gouttelettes émises.. Il protège également celui qui le porte contre les projections de gouttelettes émises par une personne en vis-à-vis. En revanche, il ne protège pas contre l’inhalation de très petites particules en suspension dans l’air.



Donc, eh bien vous avez compris. On nous bourre le mou, on nous ment, on veut nous faire avaler n’importe quoi pour nous protéger d’un virus au final peu ravageur. 600.000 morts sur plus de 8 milliards d’habitants…Combien de maladies tuent plus sans que nous soyons obligés de vivre terroriser par une surinformation qui n’a pas lieu d’être.



Floris de Bonneville