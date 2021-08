Habité majoritairement par des Albanais et reconnu province autonome après la guerre en 1999, le Kosovo reste dans le cœur des Serbes, le berceau de leur nation et de l’église orthodoxe serbe. Quel sera l’avenir de ce petit territoire administré par un Etat mafieux qui se vide ses habitants et quel futur pour les 5000 derniers serbes vivant au Kosovo et victimes de nombreuses brimades ? Entretien sur le Nikola Mirkovic, humanitaire pour l’ONG Solidarités Kosovo :