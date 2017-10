Préférence raciale : aux États-Unis, le mouvement “Buy Black” prend de l’ampleur

Aux États-Unis, et notamment à Atlanta, la ville de Martin Luther King Jr., le mouvement “Buy Black” (Acheter Noir) est en plein essor : il encourage les Afro-Américains à boycotter l’économie “blanche” et à consommer au sein de leur communauté. L’initiative est née en réaction aux violences policières à répétition contre des membres de la communauté afro-américaine, un peu comme si les blancs boycottaient les noirs parce que leur communauté produit plus de délinquants :