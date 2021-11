Marine Le Pen forcée par la participation d’Éric Zemmour à la présidentielle de s’intéresser au référendum d’initiative populaire…

Cette femme nous méprisait car nous considérait comme acquis. Maintenant que nous sommes intéressés par la candidature d’Éric Zemmour, la voilà qui nous supplie de revenir vers elle :

En 2017 @MarionMarechal avait proposé à #MLP une réforme constitutionnelle d’ensemble y compris le référendum d’initiative populaire. #MLP n’en avait rien fait. C’est bien qu’elle redécouvre cela: quand il y a un tigre dans la rizière le gros zébu réapprend à courir…. @csapin https://t.co/TLXBw2DkZz — Jean-Yves Le Gallou (@jylgallou) November 9, 2021

On a échappé de peu à une campagne de gauche, avec Marine courant derrière Mélenchon et nous assurant qu’elle et son programme se situent à gauche de Macron…