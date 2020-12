Mila exclue de son lycée (militaire) qui craint un attentat islamiste…

Puisqu’on vous dit que l’immigration arabo-musulmane est une chance pour la France :

Mila, jeune fille menacée de mort après une vidéo où elle critiquait l’islam, a été exclue du lycée militaire où elle était scolarisée, après avoir révélé sur les réseaux sociaux le nom et l’emplacement de cet établissement, a appris France Bleu Isère auprès de son avocat Richard Malka, confirmant une information du Point.

La jeune Iséroise de 17 ans avait été déscolarisée une première fois au début de l’année 2020. Affirmant dans une vidéo diffusée sur le réseau social Instagram qu’elle déteste les religions dont l’Islam, elle avait, dans les heures et les jours qui ont suivi, reçu de nombreuses menaces de mort et de viol et dû être déscolarisée.

Le lycée a évoqué une menace potentielle

Depuis, la jeune fille vivait cachée et avait finalement trouvé un nouvel établissement. Mais la semaine dernière, Mila a mentionné le nom et donc l’emplacement de ce lycée dans un “live” sur les réseaux sociaux. D’après les informations de France Bleu, l’internat où était scolarisée l’adolescente a évoqué une menace potentielle à sa sécurité pour justifier l’exclusion de la jeune femme.

Mila se retrouve donc de nouveau sans lycée. Elle fera cours à la maison en suivant les enseignements du Cned pour le reste de l’année scolaire.