L’équipe de Macron refoule RT France du sommet de Rome sur l’immigration

Les journalistes de RT France Kyrill Kotirov et Lucas Léger ont été refoulés du sommet de Rome sur l’immigration auquel participait Emmanuel Macron, et ce malgré leur accréditation. L’Elysee ne leur a donné aucune raison. Kyrill Kotirov : « Nous n’avons pas réussi à rentrer dans la résidence parce que les autorités nous ont refusé l’accès. Il y a eu un problème de communication entre notre rédaction et les autorités. Nous avons fait tout-à-fait normalement notre demande d’accréditation, notre dossier a été accepté en amont par L’Elysée, mais dès que nous avons posé les pieds sur le sol italien, le service de presse de l’Elysée a arrêté de nous répondre, et du coup tout-à-l’heure dans l’après-midi on nous a annoncés que le service de presse se réservait le droit de refuser les journalistes à n’importe quel moment, sans préciser la raison et sans être dans l’obligation d’en informer les journalistes. C’est pour cela qu’aujourd’hui, une nouvelle fois, RT France n’est pas invité à un événement auquel se rend Emmanuel Macron, et je me trouve donc à une centaine de mètres de cette résidence officielle où a lieu actuellement la rencontre. »

Source : RT, 10 janvier 2018, 21h00