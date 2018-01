Les agriculteurs français condamnés à disparaître ?

Les Chroniques de Jacques Sapir. Quel sera l’avenir de l’agriculture, et des agriculteurs, en France ? Il y a près de 50 ans de cela Henri Mendras, dans un livre célèbre analysait la « fin des paysans ». De fait, le modèle économique de la paysannerie traditionnelle s’est effondré. Il a été remplacé par d’autres modèles économiques, dont la soutenabilité tant sociale qu’écologique pose aujourd’hui problème. Y-a-t-il une solution miracle ? Invité : Thierry Pouch, économiste, chef du service études et prospective à l’Assemblée Permanente des Chambres d’Agriculture à Paris et chercheur associé, Laboratoire REGARDS de l’Université de Reims Champagne Ardenne. Il est l’auteur de “La Chine au risque de la dépendance alimentaire”, aux Presses Universitaires de Rennes, avec Jean-Marc Chaumet.

