Macron et les fake news, vers un ministère de la Vérité ?

Les Chroniques de Jacques Sapir. Lors de sa présentation de ses « vœux à la presse » le 3 janvier, Emmanuel Macron, s’est prononcé en faveur d’une loi contre les « fake news ». Ce mot, que l’on peut traduire en français par « fausses nouvelles » a connu une célébrité incontestée à la suite de l’élection de Donald Trump aux États-Unis. En fait, on est en présence d’une nouvelle tentative de légiférer en ce domaine, une tentative qui s’accompagne de la volonté, à peine déguisée, de l’État de se proclamer en arbitre du « vrai » et du « faux ». La question des « délits de presse » est ainsi une question délicate car l’équilibre doit être trouvé entre la protection de la liberté d’expression et la volonté, légitime, de sanctionner des délits et des abus. Invités : Romain Mielcarek, journaliste spécialiste des questions de relations internationales, il anime le blog Guerres et influences et Régis de Castelnau, avocat, spécialiste de droit public et chroniqueur dans le magazine Causeur :

Source : Radio Sputnik