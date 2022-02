On nous dit qu’on va supprimer le #PassVaccinal dans quelques semaines et en même temps on veut y intégrer la photo d’identité via le QRcode : il y a entourloupe !

➡️ Suppression temporaire juste avant le vote avant Pass définitif sur le modèle d’un crédit social : luttons ! https://t.co/ayQKUvh1jz

— Florian Philippot (@f_philippot) February 10, 2022