LES MAUVAISES TRIBULATIONS DE MACRON AU CONGO: HONTE FAITES A LA FRANCE

LE SILENCE SIDERANT DE LA PRESSE SUR LA DEBAUCHE QUI A CONCLU LA TOURNEE AFRICAINE DE MACRON



Sur twitter circulent de plus en plus de photos et de vidéos montrant ce que l’on peut appeler, sans trop se tromper de définition, la débauche du Président de la République Française.



Qui pourrait se souvenir d’un Président ayant aussi peu de retenue ? Personne, car aucun président n’a été vu dans un état d’ébriété aussi avancé. Visiblement très éméché par les bières qu’il a ingurgitées pour fêter la fin de quatre jours d’une désastreuse tournée africaine, Emmanuel Macron, président en exercice, réélu confortablement, a été photographié le visage décomposé, le regard hagard, la tenue débraillée, le pan de chemise sortant de son pantalon. Photographies qui ont fait le tour de l’Afrique. Et sans doute au delà. Ridiculisant la France, comme jamais.



On ne sait pas si en sus de l’alcool, il a absorbé d’autres substances. Toujours est-il que son état n’était pas celui d’un Président de la République. Fusse-t-il le jeune Macron redevenu pour un soir, un étudiant dévergondé . A regarder son visage ébouriffé, ahuri, que certains internautes ont agrandi pour en mesurer le caractère encore plus incroyable, on se demande comment cet homme a pu oser en arriver à se mettre dans cet état.



On l’a vu dans les rues de Kinshasa brandissant une bière comme s’il défiait l’Afrique. On l’a vu ensuite dans une boîte de nuit, accompagné d’un chanteur qu’il avait invité à l’Élysée, pas ivre mort, mais bien ivre quand même, se faisant tirer par la main du chanteur, à la manière de l’image que l’on a retenu de lui se faisant tirer la main par le président Trump devant la Maison Blanche.



Bref, j’avoue me sentir très mal à l’aise en regardant ces images et ces vidéos. Comment un homme élu Président pour représenter la France s’est-il laissé allé avec autant de désinvolture, autant de faiblesse alors que la France connaît des problèmes sans nom.Cet homme qui a tous les pouvoirs en France ; cet homme qui est en train de bouleverser notre vie, avec ses lois sur l’euthanasie, sur l’avortement, sur l’interdiction des moteurs thermiques dans moins de dix ans ? Comment a t -on pu lui offrir sur un plateau tous les pouvoirs alors qu’il est incapable de se contrôler dans une boîte africaine ? Bien sûr on se souvient des photos à Saint Martin, où nous l’avons vu caresser les torses nus de jeunes antillais, avec le plus large des sourires. Bien sûr, on l’a vu poser à l’Élysée avec une troupe de danseurs LGBT.



Oui, je dois dire que j’ai honte pour la France. J’ai aussi honte de l’attitude de mes confrères qui a de rares exceptions près ont préféré taire cette imposture présidentielle. Je me suis fendu d’un message à Pascal Praud pour lui signifier que je m’étonnais de son silence alors que l’attitude de notre président était un événement capital, du jamais vu depuis quelques décennies !



Car désinformer en ne voulant pas informer les Français sur l’attitude que peut avoir leur Président est presque aussi grave que ce que l’Afrique toute entière a vu de la débauche d’Emmanuel Macron.

Cette volonté de ne pas informer les Français va permettre à ceux qui n’ont pas vu les photographies diffusées par Twitter de continuer à voter pour Emmanuel Macron sans état d’âme. La complicité des médias dits mainstream dans cette affaire est évidente.



Floris de Bonneville