Peut-on être catholique et homosexuel ? (Abbé Matthieu Raffray et Gaëtan Poisson)

Sommaire :

1:18 Parcours de foi

4:52 Découvrir un tendance homosexuelle

12:17 Vivre libre, mais de quelle liberté ?

15:17 La parabole du fils prodigue

17:39 L’addiction au plaisir sexuel

19:45 Les épreuves sont source de salut – La conversion

23:19 Faut il réformer le catéchisme ?

24:40 La doctrine ne peut pas évoluer

28:45 L’enseignement de l’Eglise sur l’homosexualité

31:48 Désordre et péché

35:58 – La chasteté chrétienne

39:56 – Distinguer la personne de ses actes

41:34 – Dangers de l’idéologie LGBT

44:17 – L’affectivité n’est pas un péché

48:26 – La chasteté concerne tous les chrétiens

50:08 – L’Église doit prêcher à nouveau la morale chrétienne

52:03- Homosexualité et crise de la foi

53:30 – Péché et miséricorde

58:31 – Le renoncement est source de bonheur

1:01:22 – Vrai bonheur et illusions trompeuses

1:03:24 – La doctrine de l’Église est libératrice

1:05:52 – Conseils à un jeune aux tendances homosexuelles

1:07:20 – Accueillir les personnes

1:11:34 – Suivre le Christ pour comprendre le mystère du mal