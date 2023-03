Pourquoi nous sommes Gaulois (DÉMONSTRATION)

Nous allons prouver cela en trois parties : premièrement comment le pool génétique français s’est constitué et stabilisé, deuxièmement l’originalité du peuple gaulois, troisièmement en quoi ses membres sont les ancêtres des Français de souche. 3/26

Les premiers habitants de l’Hexagone sont des populations de chasseurs-cueilleurs, ils sont le seul groupe présent durant l’ère mésolithique (-9700/-5000) et ce sont eux qui se sont mélangés avec l’homme de Neanderthal https://t.co/WS8HJNLx9s 4/26 pic.twitter.com/V7PQGnfS0R

Enfin, à partir de -2650, la dernière composante du pool génétique français arrive : les Yamna, qui engrossent les femmes indigènes. C’est d’eux que nous viennent une taille plus élevée, le cheval, et la digestion du lactose. https://t.co/j6En7po12g 6/26 pic.twitter.com/U6oCFbfP8w

En d’autres termes : depuis 4500 ans, les habitants de notre pays appartiennent au même peuple, et comme le disait P-M Duval : « on ne voit pas pourquoi notre physique serait différent du leur. » 9/26 pic.twitter.com/zsvd7J1Pht

D’un point de vue culturel, l’espace gaulois se caractérise par une civilisation rurale, organisée autour de la famille, du clan, du pagus (petit pays) et enfin du pays, envisagé comme tel par les druides se réunissant une fois l’an dans la forêt des Carnutes 11/26 pic.twitter.com/DMpYTHyNR5

La langue gauloise était, elle, une langue celtique continentale (rameau aujourd’hui disparu), parente des langues brittoniques (Bretagne, Pays de Galles) et gaëliques (Irlande, Ecosse) dont de nombreuses traces attestent la vitalité (à l’instar du calendrier de Coligny) 12/26 pic.twitter.com/8NxGNE6tpl

L’art gaulois fut également original, alliant le symbolisme du zoomorphisme à la science des courbes, art mystérieux, onirique, dont de nombreux exemples nous sont parvenus grâce au travail des artisans gaulois, notamment dans la numismatique et les objets funéraires. 13/26 pic.twitter.com/3veenmQS8l

L’âme gauloise a été décrite par des auteurs méditerranéens, qui insistent sur la curiosité de ce peuple, son ingéniosité, son courage, sa propension à la désorganisation et son absence de peur de la mort, du fait de la croyance dans l’immortalité de l’âme 14/26 pic.twitter.com/v04C32DdLn

Même lorsque la Gaule cessa d’être indépendante, entre -52 et -51, elle demeura un cadre stable : l’empereur Auguste fonda à Lyon un concile des Gaules afin de s’adapter à la « la manière de vivre et aux formes de gouvernement » des Gaulois (Don Cassius) 15/26

Plus encore, la Gaule marque encore le pays, de la division territoriale (évêchés reprenant les limites des pagi) au nom de nos villes (Paris ville des Parisii, Sens des Sénons etc) en passant par nos paysages (Reddé), notre toponymie (Dauzat) et surtout notre langue 17/26 pic.twitter.com/EhcY4wayio

