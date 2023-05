Cléopâtre noire ? Jordan Florentin à Barbès et Gare du Nord ! (MICRO-TROTTOIR)

« À l’époque de l’empire de Koush, il y avait l’électricité. Les pyramides qu’on voit là, au sommet, il y a de l’or. L’or, c’est le meilleur conducteur pour l’électricité ».

Vous ne rêvez pas, le rappeur bien connu des français, Maître Gims avait tenu ses propos il y a quelques semaines, comme l’a relaté BV. On pourrait en rire si cette “star” du rap français n’était pas suivie par des milliers de jeunes.

Mais alors, ces théories sont-elles vraiment répandues en France ? Y-a-t-il toute une partie de notre population convaincue que l’Afrique dominait le monde entier bien avant l’Europe, que Cléopatre est noir et le fer de la tour Eiffel algérien ? Pour prendre la température et mesurer le degré de connaissance de notre Histoire nationale et mondiale des jeunes et moins jeunes qui vivent sur notre sol (tous n’étant pas français, loin de là), Jordan Florentin s’est rendu, micro en main, à Barbès, La Chapelle, Château Rouge, Gare du Nord, Châtelet-les-Halles.

Un micro-trottoir qui prête à rire, mais qui peut légitimement inquiéter chacun de nous sur le fond : relativisme, crédulité, complotisme, baisse du niveau de notre jeunesse… Bienvenue à Wakanda !

Source : Boulevard Voltaire