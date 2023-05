Immigration et insécurité : Combien d’immigrés et descendants d’immigrés dans les prisons françaises ?

— Marc Vanguard (@marc_vanguard) May 11, 2023

Vous êtes beaucoup à poser la question, et plusieurs théories circulent. Nous verrons dans ce thread que de nombreux éléments convergent sur un ordre de grandeur de ~70%. pic.twitter.com/oJMOHjGNGG

🚨 #Immigration & #insécurité : combien d'immigrés et descendants d'immigrés dans les prisons françaises ?

Rappelons d'abord les derniers chiffres du Ministère de la Justice: – les étrangers représentent 24,5% des détenus, contre 7% de la population française – leur taux de détention est 4x plus élevé que celui des Français – il est même 5x plus élevé pour les étrangers africains pic.twitter.com/oxeAOkkDxM

👉Ils sont autant voire même + sur-représentés que les immigrés eux-mêmes, dans tous les pays occidentaux pour lesquels les chiffres sont accessibles (ex : Suède ci-dessous⤵️). pic.twitter.com/zMwzm3tu3V

Même en neutralisant certains facteurs comme l'âge, les descendants d'immigrés (extra-européens notamment) ont tendance à être encore +sur-représentés dans la criminalité et la délinquance que les immigrés de "1re génération". Comme on le voit dans les données danoises ⬇️ pic.twitter.com/hWo7Ll077q

Aux Pays-Bas, des chercheurs montrent que les descendants directs d'immigrés extra-européens présentent un taux de criminalité 30% plus élevé que celui des immigrés extra-européns. Lui-même 3 fois plus élevé que celui des Néerlandais autochtones ⬇️ pic.twitter.com/rSQJwA32GG

Le phénomène est bien connu aux Etats-Unis où les étrangers sont surtout issus d'une immigration de travail. Les étrangers y ont des taux de criminalité inférieurs aux "autochtones", mais pas leurs descendants. Un effet plus ou moins similaire joue peut-être en Europe aussi 🤷‍♂️ pic.twitter.com/qJJAojYHxC

A partir de ces données, on peut donc raisonnablement supposer qu'en France le taux d'incarcération des descendants directs d'immigrés se situe en écart de -10% à +30% de celui des étrangers. Sauf s'il y a une "exception française" à la criminalité des descendants d'immigrés.

Le taux de détention des immigrés ayant acquis la nationalité (surtout par naturalisation) est une hypothèse plus délicate qui requiert une fourchette encore plus large.

Disons -50% à 0% d'écart vs les étrangers (casier judiciaire pas obligatoirement vierge pour être naturalisé)

