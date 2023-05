Bonne nouvelle! La #remigration est possible dans l’Union européenne : L’expulsion des minorités russes non intégrées de Lettonie le prouve. Et toutes les bonnes consciences trouvent cela très bien… Un précédent intéressant https://t.co/VQDW5vHeL9

— Jean-Yves Le Gallou (@jylgallou) May 9, 2023