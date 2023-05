Marion Maréchal : « Viktor Orbán est à la pointe du combat contre le wokisme » (VIDÉO)

Personnalités de premier plan dans le cadre des futures élections européennes, Jordan Bardella ( RN) et Marion Maréchal ( Reconquête) ont accepté de répondre aux questions des équipes de TVL en Hongrie. Nous vous proposons d’écouter ces dirigeants politiques, chacun à leur tour.

Vice-présidente de Reconquête et ancien député, Marion Maréchal était en Hongrie le 5 mai 2023 pour participer à la deuxième édition de la CPAC Hungary, un rendez-vous incontournable des conservateurs du monde occidental organisé à Budapest par le Centre pour les droits fondamentaux, un think-thank proche du gouvernement hongrois. Marion Maréchal y a rencontré le Premier ministre Viktor Orbán, à l’occasion d’un déjeuner où était également présent le président du Rassemblement national Jordan Bardella.

Fondatrice de l’ISSEP et potentielle tête de liste Reconquête aux élections européennes de 2024, elle a accepté de répondre aux questions de Yann Caspar, journaliste, juriste et auteur franco-hongrois, pour TV Libertés. Dans cet entretien, Marion Maréchal évoque ce que lui inspire la Hongrie de Viktor Orbán, le caractère politique de la notion d’État de droit, son combat contre le wokisme et son souhait de coopérer avec tous les conservateurs européens.

Source : TVL