Thaïs d’Escufon / Alice Cordier : Deux femmes, deux combats ? (DÉBAT)

Dans ce numéro spécial des “Femmes et des Enfants d’abord”, Floriane Jeannin reçoit deux jeunes femmes engagées, chacune à leur manière.

La première, Thaïs d’Escufon, s’est fait connaître très jeune en étant porte-parole du mouvement activiste Génération identitaire. Elle fait maintenant des vidéos remarquées sur YouTube à propos des hommes et des femmes.

La deuxième, Alice Cordier, est la fondatrice du collectif Némésis, un mouvement féministe identitaire qui milite pour la sécurité des femmes dans la rue et dans leur foyer.

Elles fréquentent les plateaux télé, on les appelle les “jeunes, jolies et fachos”, on dit d’elles qu’elles sont féministes, on dit d’elles qu’elles ne sont pas féministes, on les taxe de récupération politique… Pas de doutes, ces deux “influenceuses” intriguent ! Qu’elles passionnent ou qu’elles agacent, les voici réunies pour la première fois sur le même plateau pour discuter de la Femme de 2023 : enjeux, combats, objectifs. Les lignes sont posées, place au débat !

Source : TVL