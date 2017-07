L’air encore plus pollué sur un bateau de croisière que dans une mégapole

Une étude anglaise vient de dresser un constat a priori surprenant : l’air que l’on respire à bord des bateaux de croisière est plus pollué que celui des grandes métropoles mondiales. Les épaisses fumées noires des échappements contiennent quantité de particules fines. Sur le port de Marseille, les taux d’émissions de ces particules sont plus élevés lorsqu’un bateau est présent. “On a un chiffre quatre fois plus élevé par rapport à celui enregistré tout à l’heure, alors que le navire n’était pas présent” indique François Piccione, membre de l’association France Nature Environnement – PACA :