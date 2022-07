2017, Fillon résiste à l'ouest de Paris, Mélenchon conquiert le nord-est et Macron domine au centre.

En 2022, le macronisme absorbe la droite à l'ouest et cède la place aux melenchonistes et écologistes à l'est, lesquels prennent le relais du PS. Les cartes pour comprendre. https://t.co/v3zyBRLJCh pic.twitter.com/xeLoEtgLrw

— Guillaume Tabard (@GTabard) July 5, 2022