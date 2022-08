ZELENSKY SERAIT IL EN CHUTE LIBRE APRES LE RaPPORT D’AMNESTY

AMNESTY ACCUSE KIEV D’UTILISER LES CIVILS COMME BOUCLIER HUMAIN !



Est- ce le début de la fin de Volodymir Zelensky que d’aucuns parmi nos têtes pensantes ont pu considérer ou comparer à Sir Winston Churchill ? Ceux qui dans les réseaux sociaux louaient Vladimir Poutine plutôt que le président de l’Ukraine retrouvent le sourire propre aux complotistes lorsque raison leur est finalement donnée. Même Le Parisien cette semaine évoquait la possible chute du protégé de Macron.



Toujours est il que cette organisation Amnesty International vient d’accuser l’Ukraine de la pire des infamies, celle dont la presse occidentale et les dirigeants de l’Ouest accusaient le président Russe. Le récent rapport d’Amnesty International accus,e en effet, l’armée ukrainienne de violer le droit humanitaire international en mettant en danger de mort la population civile.



En dehors de la guerre que se livrent les frères ennemis dans le domaine de la communication voilà que ce rapport éclaire ce qui apparaissait comme étant impossible : Zelensky a bien utilisé ses citoyens comme bouclier humain. La propagande russe nous livrait des informations que nos médias et le président Macron en premier lieu, jugeaient comme étant un panier rempli de fake news.



Mais lorsque ces informations sont confirmées, pour certaines d’entre elles en tous cas, comme véritables par cette ONG à la réputation d’impartialité, la donne est changée. Il est évidemment hors de question qu’Emmanuel Macron renie son amitié, son admiration pour cet humoriste devenu président et chef de guerre. Hors de question que l’Occident arrête ses coûteuses livraisons d’armes et le versement de milliards de dollars sur un simple rapport déjà fort contesté, et en premier lieu par Zelensky lui même qui a jugé que ce rapport« transfère la responsabilité de l’agresseur à la victime… L’agression contre notre État est injustifiée, invasive et terroriste. Si quelqu’un rédige un rapport dans lequel la victime et l’agresseur sont d’une certaine manière mis sur un pied d’égalité, si certaines données sur la victime sont analysées et que les actions de l’agresseur sont ignorées, cela ne peut être toléré ».



Pourtant, il est clairement établi quel es forces de Kiev mettent en danger la population civile en « établissant des bases et en utilisant des systèmes d’armement dans des zones résidentielles habitées, notamment des écoles et des hôpitaux ». Et affectivement, on peut se rappeler certaines vidéos et des faits dont on ne peut pas douter que la réalité était tout autre que celle que nos médias ont bien voulu nous montrer.



Ce rapport qui a demandé quatre mois d’enquêtes, d’entretiens, de visites, démontre que des attaques ont été lancées par l’armée ukrainienne depuis des zones civiles habitées « s’abstenant ainsi de prendre toutes les précautions possibles pour protéger la population…Ces tactiques de combat violent le droit international humanitaire et mettent gravement en danger la population civile, car elles transforment des biens de caractère civil en cibles militaires ».



Dernier exemple : l’attaque de la centrale atomique de Zaporijia, la plus grande d’Europe actuellement aux mains des Russes. Samedi, un rapport de l’Agence internationale pour l’énergie atomique, redoute une possible et réelle catastrophe nucléaire. Les Russes se seraient-ils tirer une balle dans le pied ? Il paraît plus sûr que les responsables de ce bombardement vivent à Kiev et non à Moscou.



Gaïa dans un tweet ce dimanche rappelle que des Ukrainiens avaient réussi à fuir Mariupol après que les soldats de Zelensky les ont empécher de quitter leur ville pour servir de bouclier humain.



Alors qui est vraiment Volodymir Zelensky ?



Floris de Bonneville