Dans ce “Défi de la vérité”, Florian Philippot, président du mouvement “Les Patriotes”, aborde sans détour les grands enjeux de la rentrée: désinformation, pass énergétique, pénuries, Otan et mondialisme, sont au programme. Pour l’ancien député européen, face aux mesures coercitives « extrêmes » sur lesquelles planche l’exécutif, l’heure n’est plus à l’opposition timide et timorée : nous sommes entrés dans une « ère de radicalité »…