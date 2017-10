Ils avaient fui la France… Pourquoi ces patrons décident de revenir aujourd’hui

Certains patrons commencent à rentrer en France avec leur famille en raison d’un climat plus bienveillant depuis l’élection d’Emmanuel Macron : nouvelle loi travail, réforme de l’ISF, nouvelles règles fiscales. Micaël Amar, patron d’une start up de cadeaux numériques, qui a fait fortune aux États-Unis vient de s’installer à Aix-en-Provence après 8 ans passés à San Francisco. Erick Bonnet, installé à Londres est lui en train de rapatrier sa société à Paris. Et signe que les choses bougent, certains secteurs sont en plein boom. Selon les estimations, l’immobilier de luxe devrait afficher une hausse de 5% cette année :