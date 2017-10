Louis Aliot : “Il faudra un nouveau référendum sur l’avenir de l’Union européenne”

Le vice-président du Front National Louis Aliot, invité de Jean-Jacques Bourdin sur BFMTV et RMC ce mercredi matin, a estimé qu’il “faudra un nouveau référendum sur l’avenir de l’Union européenne et sur l’avenir de la France”, en réponse à la volonté d’Emmanuel Macron de définir un statut pour le drapeau européen. “Je lui rappelle qu’il y a une constitution en France, et dans cette constitution, l’emblème de la République est le drapeau bleu-blanc-rouge”, a également lancé Louis Aliot en guise de réponse :