“Libération” agressée à la marche islamiste contre “l’islamophobie”

Pendant la manifestation parisienne, Libération a été pris à partie de manière très virulente, à deux reprises, à propos de sa couverture de l’affaire Tariq Ramadan. Tandis que Bernadette Sauvaget, notre spécialiste des religions – et auteure d’un livre sur Tariq Ramadan – s’approchait des organisateurs, une femme l’a apostrophée : «On vous a vue à la télévision. Vous ne voulez faire que de l’argent en parlant de ça.» La soutenant dans un premier temps, deux femmes qui l’accompagnaient se sont ensuite désolidarisées en nous remerciant d’être à la manifestation. Quelques instants plus tard, nouvelle agression par une femme investie dans la défense de Tariq Ramadan et qui, sous le pseudonyme de Globe 777, diffuse des vidéos sur sa chaîne Youtube. «Vous êtes une menteuse, vous êtes une menteuse», criait-elle en filmant et en pourchassant notre collègue. Quelques manifestants ont essayé de calmer l’agresseuse tandis que d’autres se contentaient de filmer et de prendre des photos. Plus tard, dans une autre vidéo, la même Globe 777 reconnaissait avoir pris à partie Libération volontairement. Des agressions regrettables – d’autant que la manifestation s’est déroulée dans le calme – et que nous condamnons avec la plus grande fermeté. La direction de Libération