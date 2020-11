Les vrais chiffres de Santé France. Et c’est pour ça qu’on tue la France?

LES VRAIS CHIFFRES DE SANTE FRANCE ! ET C’EST POUR CA QU’ON TUE LA FRANCE ?







Voilà un tweet confirmé par le très officiel site de Santé » France :



90% des patients en réanimation ont une co-morbidité. dont 83% sont en surpoids. Les 28 morts de moins de 20 ans avaient d'autres pathologies TRÈS lourdes. 90% des morts ont plus de 75 ans. Chiffres : Santé France. Et c'est pour ça que @olivierveran a fermé le pays…







Et je rajouterai : et c'est pour cela que notre président veut nous interdire de célébrer Noël à l'église et dans nos familles, tout en mettant en péril des milliers de commerçants et les forestiers qui ont déjà abattu des dizaines de milliers de sapins invendables à ce jour.







Alors ces statistiques que nos dirigeants et nos médecins infiniment trop prudents et qui n'ont rien à faire des dégâts qu'ils provoquent, ces statistiques nous parlent, et nous provoquent. Bien sûr, il y a des gens atteints par ce virus dont les conséquences sont rarement mortelles comme le démontrent les chiffres et parfois douloureuses et longues. Bien sûr, 40.000 morts c 'est terrible, mais combien d'autres maladies tuent chaque année des dizaines de milliers de Français. Mais donner la primeur absolue au combat contre le Covid-19 va avoir des conséquences dramatiques.



L'économiste Philippe Herlin invité chez Pascal Praud ce mardi est très mécontent de la politique actuelle. Il se demande pourquoi le gouvernement n'a pas adopté une action sanitaire dédiée au personnes vulnérables puisque la mortalité est très basse y compris chez les vieillards qui sont pourtant les plus touchés . Sur l'ensemble des morts du Covid-19, dit il, ceux de moins de 65 ans sans comorbidité pèsent moins de 2,5%. Et il annonce un suicide économique. Il trouve délirant que l'Etat se finance désormais autant par l'endettement que par l'impôt. Et il est d'accord avec Mar'c Touati quand celui-ci annonce que la France ne retrouvera son niveau pré-covid qu'après 2032.



Mais ces réflexions n'atteindront pas les cerveaux de ceux qui nous enferment et qui sont persuadés de l'exactitude de leur raisonnement. Mais comment peuvent ils être sûrs que les confinements ne se succéderont pas comme le second a succédé au premier, transformant la vie de millions de Français pourtant masqués, en cauchemar ?





Floris de Bonneville