“Brexit” : la saison 1 résumée en 4 minutes

Après plusieurs semaines de discussions, la Première ministre britannique, Theresa May, et le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, ont annoncé, le 8 décembre, s’être entendus sur les modalités de sortie du Royaume-Uni de l’UE. Un accord qui met fin à un an et demi de péripéties mais ouvre un nouveau chapitre de négociations. En attendant la saison 2 de “Brexit”, retour sur les précédents épisodes d’un feuilleton qui tient l’Europe en haleine :