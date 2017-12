Jean-Marie Le Pen : “A chaque fois que nous avons plaidé contre le Front national, nous avons gagné”

Un nouveau chapitre judiciaire s’est ouvert ce lundi pour le Front national et Jean-Marie Le Pen, ancien président du parti. La cour d’appel de Versailles a réexaminé le dossier concernant son exclusion. “J’ai été le fondateur du Front national, je l’ai dirigé pendant plus de 40 ans et j’en suis toujours le Président d’honneur”, a déclaré Jean-Marie Le Pen. “J’espère que la décision sera satisfaisante (…) à chaque fois que nous avons plaidé contre le Front national, nous avons gagné”, a-t-il ajouté. Jean-Marie Le Pen a également affirmé qu’il “ira sans doute au congrès de Lille” qui se déroulera en mars, même s’il n’est pas invité :